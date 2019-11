Kuidas tähendus üles leida?

Tellijale

Sellega on keerulisem, on asju, mis puudutavad (Marten Kuningas veel nt), paljud aga ei oska või kõnelevad... jumal teab millest, ja paljud andekad (Chungin!) eelistavad sageli inglise keelt.

Jaak Sooäär on omaette suurus eesti muusikas. Üle 30 plaadi, millest – häbiga tunnistan – ehk kümmekonda või tosinat ei ole ma kuulnud/kuulanud. Lisaks muidugi ta kontserdid/kontsertkavad. Sageli on Sooäär n-ö programmiline, sihi- ja/või sõnumiteadlik. Et ma olen luuletaja, sõnakeskne inimene, siis hakkas mul muidugi tekkima tunne, et seekord just nimelt sõnumiteadlik.

Sama koosseis tegi ca kuus aastat tagasi ka plaadi «Juhan», samamoodi Juhan Liivi luulele loodud lauludega. Kui Sooäär mulle ütles, et see on hoopis teine asi, siis ma mõtlesin – no kuidas, ikka Sooääre-Liivi kohtumine ja samad muusikud, mingi teekonna jätk on see ikka.