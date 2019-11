Kõik on sünge, aga saab minna veel süngemaks

Tellijale

Mõned arendavad sealt veel edasi ja hakkavad rääkima ängistavatest realiteetidest ja ebarealiteetidest, kust võib olla väljapääs, aga võib ka mitte olla. Need mõned on ka Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) neli kuraatorit Maria Arusoo, Kaarin Kivirähk, Marika Agu ja Sten Ojavee.

Nende ühiselt kureeritud «Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja» idee sai alguse Anu Juuraku kunagisest UFO-tööst, mille ta tegi ajal, mil Eesti astus Euroopa Liitu. Vaatamata sellele, et seda ufot siin pole (Juurakult on esindatud hoopis üks teine masin, millega näitus sõna otseses mõttes tipneb), on võimalik mingisugusel ulmelisel kujundil lasta näituse peale peegeldada küll. Vahel pehmemalt, vahel tugevamini.