Robert Rooba: seis on hea, kuid kergeid mänge ei tule

Tellijale

«Meeleolu on väga hea. Loomulikult selline koduturniir, olgugi et ei selgitata otseselt tiitlivõitjaid ja see kvalifitseerub pigem sõprusturniiriks, on kindlasti meie jaoks väga tähtis. Eesti publiku ees tahab iga mees alati hästi mängida ning võita. Eks kerge ootusärevus on ka sees, sest paljud poisid esindavad Eesti koondist esimest korda. Koduseinad annavad tiimile küll kerge lisapinge juurde, kuid usun, et meeskond tervikuna on heas seisus ning homme (täna – toim) oleme valmis suurele Ukrainale kõva lahingu andma,» rääkis 26-aastane hokimees.