Vormelimaailma suured muutused

Viimastel aastatel on vormel 1s domineerinud Mercedese ja Ferrari sõitjad ning seda puhtalt seetõttu, et nende auto on teistest palju võimekam. See muudab pealtvaatajatele sõidu jälgimise üsna igavaks, sest möödumisi nähakse kõrges mängus tavaliselt vaid tänu boksipeatuse taktikatele ning pärast esimest ringi on kõik tihti juba otsustatud. Nüüd asus olukorda parandama FIA, kes seadis 2021. aastaks autodele uued regulatsioonid, mis peaksid meeskonnad võrdsemasse seisu viima.