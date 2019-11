Juhtkiri: seepärast makse makstaksegi

Enamik inimesi ei saa neile küsimustele ilma sõnadeta nagu «usun», «eeldan» või «vist» vastata, olgugi et soovi korral saab Eestis igaüks seda veebi vahendusel kerge vaevaga kontrollida. Nõnda läbipaistev riigi maksundus on maailmas haruldane.

Reaalsele elule au andes ei hakka väga paljud meist oma leivaisa üle niisugust järelevalvet ka ealeski tegema, ning üldse mitte ainult seetõttu, et usaldus tema vastu püsib raudne. Inimestel on lihtsalt muudki teha. Näiteks pereelu elada.

Ent nagu tänasest lehest võib lugeda, tasub just lapsesaamist plaanivatel peredel tööandja maksude maksmise korrektsuses veenduda, sest ebameeldiva üllatuse korral võib juhtuda, et oma sissetulekule vastavast vanemahüvitisest tuleb suu puhtaks pühkida. Just nimelt tasutud sotsiaalmaksu pealt seda määrataksegi.