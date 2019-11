Rängast õnnetusest sai elu väärtuslikem õppetund

Tellijale

11. oktoober 2019. Eesti ettevõtlusauhindade gala. Saalis on peaminister, mitu ministrit, kohalik ärieliit. Lavale tuleb Tanel Joost (48), ratastoolis, kaelas hõbedaselt helklev lips. Tal tuleb pidada inspiratsioonikõne. «Kuidas sa inspireerid inimesi, kes pakatavad edust ja inspiratsioonist?» alustab ta ja lisab, et on otsustanud võtta teise vaatenurga.

«Eesti ühiskonnas on ettevõtjate väärtus defineeritud edukuse kaudu. Vähe mõistetakse, et ebaedu on ettevõtlusega lahutamatult seotud ja me ei tohiks seda taunida. Ma ei räägi pankrotiskeemitamisest, vaid ausast ebaõnnestumisest,» kõneleb mees. «Ka mina olen teinud elus palju vigu, ja oi kui palju olen 25 ettevõtlusaasta jooksul ebaõnnestunud, kuid vigadest järelduste tegemine ja nendest õppimine on mind täna siia toonud. Enne esimese ettevõtte loomist üritasin kümnel korral äriga alustada, kuid ebaõnnestunult. Mul oli 30 aastat tagasi valik, kas minna pidutsema või jääda koju ja valmistuda tööintervjuuks.»