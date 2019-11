Nädala plaat. Mustvalgete meeste jalge ees vedeleb erootika igal sammul

Kui öelda, et kellegi looming näeb välja mustvalge, siis on see pisut hinnanguline ja mitte just kiitus. Texase bändi Cigarettes After Sex kohta see ei kehti. Slowcore’i ja dream pop’i lipulaev või pigem magamisvagun Cigarettes After Sex ongi taotluslikult must ja valge nii oma lavalise imago kui ka helikandjate kujunduse poolest. Must ja valge on pealegi väga ilusad värvid.