PÖFFi pärlid sel sügisel

Pimedate Ööde Filmifestival toob vaatajate ette ühe suurema araabia filmikunsti programmi, mida Euroopa festivalidel kunagi on näidatud. 14 filmist koosnev kava annab ülevaate viimase kümne aasta araabia filmikunstist. Just see on aeg, kui araabia film on kanda kinnitanud maailma suurimatel festivalidel. Koguni kuuas kord on kandideeritud parima mitteingliskeelse filmi Oscarile.