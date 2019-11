Tallinn 800: pealinna karvaste ja sõralised harvad jäljed

Tallinna koduloomad ei pärinenud mitte ainult linna tagamaalt, vaid pudulojuseid ja hobuseid toodi nii kauba kui ka omandina üle mere kaasa. Need Roosikrantsi ja Harju tänavalt leitud nelja sarvega lambakoljud on seni ainsad omataolised leiud Eestis, loomade ühe võimaliku päritolupiirkonnana on välja pakutud Skandinaaviat. FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu; Foto: Jaana Ratas

Tallinna arvukate arheoloogiliste uuringute käigus on maapõuest päevavalgele tulnud lugematu hulk mitmesugust ainest, alates müürijuppidest ja laevavrakkidest ning lõpetades sadade tuhandete esemekatketega. Suurt osa neist artefaktide ehk inimtekkeliste asjadena käsitletavaist leidudest on uurijad ühel või teisel moel käsitlenud. Tunduvalt vähem on aga tähelepanu pööratud ökofaktidele ehk inimühiskonnaga seotud looduskeskkonnale. Sellegipoolest pole põhjust sellele vähem keskenduda, sest mida kaugemale minevikku, seda enam sõltus inimese hea käekäik ümbritsevast loomastikust-taimestikust.

Sama kehtib ka 13. sajandi Tallinna puhul. Tärkavas linnaruumis oli muu hulgas tähtis koht loomadel-lindudel ning see kajastub üsna selgelt kaubalinna vanimais kihistustes: vahel ehitiste ja esemete, aga veelgi rohkem luuleidude näol, mis lähemal vaatlusel pakuvad palju enam teadmisi kui üksnes isendi liik, sugu ja vanus.

Raekoja platsilt leitud kitsepea võis maapõue sattuda pärast looma kohapeal tükeldamist FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu, Ai 4061: 4891; Foto: Jaana Ratas

Võtkem kas või Raekoja platsilt üles korjatud loomapealuu. See 13. sajandi keskpaiga kuivenduskraavi kohalt leitud emase kitse kolju võib laiemasse konteksti panduna pakkuda märgatavalt avaramaid tõlgendusvõimalusi. Ühest küljest võib see viidata lihuniku tegevusele turuplatsil, sest müügile toodud lihakeha tükeldati tavaliselt kohapeal, et liha oleks värske ja et ostja saaks soovitud suurusega tüki. Võimalik, et sarvikupea jäi pinnasesse kui kauplemisel tekkinud jääde. Teisalt pole välistatud, et kitsepea visati minema alles pärast seda, kui oli eemaldatud aju, mis leidis ühes loomanahkadega vajaliku toorainena tee parkali juurde – sama võib öelda ka Viljandi ordulinnuse 13.–14. sajandi leiukogumi kohta.[1] Ülejäänud luud-kondid läksid aga mõne teise käsitöölise (nt kammitegija) või huvilise (nt vilepillitegija) kätte, sest loomne ressurss kasutati enamasti maksimaalselt ära.

Mõistagi ei piirdu loomaluuleiud ainult turuväljakuga, vaid neid satub ette väga mitmesugustes oludes, peegeldades nii koduloomade pidamist kui ka kasutamist keskaegses linnas. Mitte asjata ei ole Tallinna vanimas linnaõiguses mainitud ka loomapidamist,[2] sest alles kujunevas linnas peeti igas jõukamas majapidamises oma kinnistul koduloomi. Põhimõtteliselt võimegi esimesi siinseid linnakodusid ette kujutada majandusüksustena, kus eluhoone naabruses asus loomalaut või varjualune, mõnel suuremal kinnistul isegi eraldi küün, kõnelemata maalapist krundi tagaosas, kus peenramaal siblisid ringi kodulinnud ning vahel ka valla pääsenud sead. Kulus aastasadu, enne kui see pilt muutus ning loomapidamine üha tihedamini kivihooneid täis pikitud kinnistute ja karmistunud heakorrareeglite tõttu linnasüdamest lõplikult välja kolis.