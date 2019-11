Idufirma on ettevõte, mis on kavandatud kiiresti kasvama. Tõsiasi, et firma on värskelt asutatud, ei tee sellest veel idufirmat. Ka pole vajalik, et idufirma töötaks tehnoloogia alal või kaasaks riskikapitali. Või et sel oleks olemas mingit laadi exit ehk väljumine. Ainus oluline asi on kasv. Kõik muu, mida me idufirmadega seostame, tuleneb kasvust. Seda on tähtis mõista, kui tahate ise idufirmat asutada.



Idufirmandus on nii raske, et te ei saa loota edule, kui õigelt kursilt kõrvale kaldute. Te peate teadma, et ajate taga just kasvu. Hea uudis on see, et kui saavutate kasvu, siis kaldub ka kõik muu oma õigele kohale loksuma. Mis tähendab, et te võite kasvu kasutada kompassina peaaegu kõigi otsuste langetamisel, millega kokku puutute.

Alustagem ühest eristusest, mis peaks olema ilmne, kuid jäetakse tihtipeale kahe silma vahele: mitte iga äsja asutatud firma ei ole idufirma. USAs asutatakse igal aastal miljoneid firmasid. Ainult tühine murdosa neist on idufirmad. Enamik on teenuseärid: restoranid, juuksurid, torutööde firmad jne. Need ei ole idufirmad, välja arvatud mõnel erijuhul. Juuksuriäri ei ole kavandatud kiiresti kasvama. Samas näiteks otsingumootor on.