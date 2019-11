Vikerkaar loeb. Selle sajandi suurim Eesti romaan

Üks meie ajastu sümboleid on homo viator – rändav inimene – ja Tallinna kirjanik Andrei Ivanov on tema kroonik. On õigupoolest hämmastav, kuidas viimase kümne aastaga on Ivanov jõudnud avaldada üle kümne raamatu, mis pea kõik on pühendatud rändamise, paguluse, emigratsiooni, kodutuse ja mittekuuluvuse mõtestamisele.