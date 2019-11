Kes on kõigi aegade parim vormelisõitja? Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Juan Manuel Fangio? Ayrton Senna? Eri ajastute sõitjaid on keeruline, võib-olla isegi võimatu võrrelda, aga selge on see, et tänavu kolmanda järjestikuse ja karjääri kuuenda vormel 1 maailmameistritiitli kindlustanud Hamilton on praeguse ajastu parim.