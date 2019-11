«Zelenskõi käes on küll võim, aga mitte raha!»

Tellijale

President Volodõmõr Zelenskõi noored nõunikud rääkisid mulle, kuidas nad tahavad jõuda oligarhidega kokkuleppele, et nad panustaksid rohkem Ukraina tulevikku. Näiteks osaleksid Donbassi ülesehitamisel jne. Kas teile ei tundu see jutt naiivne?

Kõike seda võib teha, kui sul on võimalik kasutada piitsa ja präänikut. Kui sind toetavad tugevad õiguskaitseorganid, mis on kompetentsed ja äraostmatud, siis võivad oligarhid olla nõus. Kõigele muule lisaks on nad ju ka riigi ühed suuremad tööandjad ja suurimad maksumaksjad, vaatamata kõikidel optimeerimisskeemidele.