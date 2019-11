EKI keelekool: ei saa ja ei tohi

Näiteid modaalverbi „saama“ vildaka kasutuse kohta leidub ajakirjanduses veelgi, eeskätt just pealkirjades. „Ettevõtte kasum ei saa tulla loomade heaolu arvel“ – küllap ikka saab, aga ei tohi või vähemasti ei peaks. „Looma võtmine ei saa olla kapriis või mood“ – on võimalik, et koduloom võetakse tuju ajel, aga see pole õige, see ei tohiks nii olla. „Kompromisse ei saa teha julgeoleku arvelt“ – seegi on võimalik, aga neid ei peaks tegema, ei tohi teha. Kui lugeda eelmise nelja pealkirja järel näiteks pealkirja „SIM-kaartide turvanõrkust ei saa Telia võrgus ära kasutada“, siis võib tekkida lugeja peas segadus, mida õieti mõeldakse. Kas Telia võrgus ei tohi nimetatud turvanõrkust ära kasutada, ehkki see oleks võimalik, või tõesti ei saa, sest see pole võimalik? Artiklit lugedes selgub, et siin on sõna „saama“ kasutatud õiges tähenduses ja Telia võrgus pole võimalik seda turvaauku ära kasutada.