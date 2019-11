Arumäe: ma ei avalda, mis nõu Järvikule andsin

Tellijale

Eile skandaali tulipunktis maaeluminister Mart Järviku nõuniku ameti maha pannud advokaat Urmas Arumäe ütleb, et sai ministri nõunikuks diiliga, et võib advokaaditööd jätkata. Mis nõu ta huvide konflikti puudutavates küsimustes Järvikule tegelikult andis, keeldub Arumäe avaldamast.

Ministeeriumis oli sel teemal vestlus. Laua ümber istus neli inimest: minister, ministeeriumi kantsler [Illar Lemetti], härra Pajo (Järviku nõunik, EKRE liige Maido Pajo – toim) ja mina. Küsimus oli, kas olen valmis asuma ministri nõunikuks. Vastasin, et ametnikuna ma seda teha ei saa, sest ma ei saa oma advokaadiametit üleöö maha panna ja jätta kliendid kus see ja teine. Selle peale ütles kantsler, et okei, teeme siis ministeeriumi ja advokaadibüroo vahelise lepingu. Nüüd ütleb peaminister Jüri Ratas avalikult meedias, et Järvik ei ole talle selgitanud, miks ta Arumäe sellisel viisil tööle võttis. Kui ministeeriumi kantsler oleks aus inimene, siis ta peaks teavitama peaministrit ja ütlema, et sellisel viisil tööle võtmine oli tema enda ettepanek.