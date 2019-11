Ameeriklased ehitaksid Eestisse tuumajaama

Ameerika Ühendriikide energiahiiu GE Hitachi tuumajaama projektide asepresidendi Jon Balli sõnul võiks Eestisse ehitada umbes miljard dollarit (üle 900 miljoni euro) maksva väikese moodulreaktori, mis on kulutasuvuse poolest konkurentsivõimeline maagaasi ja taastuvenergiaga. Koostöös Fermi Energiaga uuritakse reaktori võimalikku paigutamist Eestisse, Balli kinnitusel oleks see nii ohutu, et ta paneks ühe sellise endale piltlikult öeldes tagahoovi.

Tellijale

Paljudele eestlastele seostub tuumaelektrijaamaga just Tšornobõli katastroof. Kuidas veenda inimesi, et see on täiesti ohutu?

Tuginedes oma teadmistele Tšornobõli õnnetusest ja Ameerika Ühendriikide keevveereaktori tehnoloogiatest võin öelda, et taolist õnnetust BWRX-300 tüüpi reaktoriga lihtsalt juhtuda ei saa.

Kui konkurentsivõimeline on tuumaenergia võrreldes fossiilkütustel põhineva elektritootmisega?

Tuumaenergia on puhas energiaallikas ning me usume, et koos tuule- ja päikeseenergiaga mängib see olulist rolli Euroopa ja maailma süsinikuheite vähendamise eesmärkide saavutamisel. Nii et kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja kõiki kolme energiaallikat.