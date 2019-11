Norra paremäärmuslus hõõgub Rootsi sütel

Neonatsliku Põhjala Vastupanuliikumise Norra haru marss Kristiansandis tunamullu. Just sealkandis on paremäärmuslastel riigis kõige tugevam kohalolu tänu piirkondlikele liidritele, kes on suutnud ümbruskonnast liikmeid värvata. FOTO: Tor Erik Schrøder/NTB/Scanpix