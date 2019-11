Sõnasõjas jäi tule alla nii Järviku, Aegi kui ka kantsleri koht

Tellijale

Nädalavahetus vallandas sisepoliitikas tõelise tormi. Kui maaeluminister Mart Järvik reede õhtul Hiinast naasis, ei soovinud ta ajakirjanikele huvide konflikti kahtlustuse kohta pikemaid selgitusi jagada ja ütles, et räägib olukorrast lähemalt esmaspäeval, kui on jõudnud end kurssi viia.

Juba laupäeva hommikul läkitas Järvik aga ajakirjandusele kommentaari, milles kinnitas, et süüdistus huvide konfliktis on alusetu, sest ta ei ole takistanud PRIAt kohut käimast, et nõunik Urmas Arumäe ei ole andnud talle soovitusi allkirjastada või jätta allkirjastamata sellekohast volitust PRIA-le ning et liiati on justiitsminister kinnitanud, et PRIA-l pole seda kohtusse pöördumiseks üldse vaja.