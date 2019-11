Ja lõpuks jääb vaid armastus

Tellijale

H. G. Wellsi ajatut «Maailmade sõda» on korduvalt ekraniseeritud ja tänavugi valmis sellest lausa kaks seriaali: üks BBC-l ja teine Foxil. Möödunud nädalal Foxi kanalil esilinastunud trillerliku vaibiga versioon on toodud tänapäeva Euroopasse ja seeal vaadeldakse muu hulgas, kuidas käituvad inimesed siis, kui on ühed vähestest ellujäänutest. Postimees kohtus ühtede sarja peaosatäitjat, Gabriel Byrne’i ja Elizabeth McGoverniga «Maailmade sõja» pressipäeval Pariisis.

McGovern: Mind peab lugu intrigeerima. «Maailmade sõja» puhul intrigeeris idee, kuidas inimesed käituvad, kui seisavad silmitsi väljastpoolt tulnud ohuga. See on küsimus, mille Wells esitas aastal 1890 ja mis mõjub endiselt aktuaalsena. Jälgida, kuidas inimesed sellises situatsioonis käituvad ja mida ütleb see kõik meie, inimolendite kohta üldse, on väga huvitav. Ja arvestades, millises seisus maailm tänapäeval on, millised ohud valitsevad, kas või globaalne soojenemine, ja kui lõhestunud me oleme – on riike, kus ehitatakse piiride asemele müüre, eks ole –, ja kogu tehnoloogia arengut, muutub teema veel eriti huvitavaks.