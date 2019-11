Õnnestunud film keskpärasest raamatust

Legendaarse Stanley Kubricki 1980. aasta meistriteost «Hiilgus», kus alkohoolikust kirjanik Jack Torrance kolib naise ja väikese pojaga talveks elama inimtühja hotelli, peetakse tänini üheks väärtfilmiks õudusžanris. Overlooki hotelli tontlikes koridorides ringi trampiva Jack Nicholsoni hullumeelsed grimassid on paljudele igaveseks templi mällu löönud. Mike Flanagan opereerib legendaarsele filmile viidates niimoodi, et see Kubricki pärandit kuidagi odavamaks ei muuda.