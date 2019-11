Kalev Stoicescu: Lääne-Balkani uus püssirohutünn

Tellijale

Kas Kosovo on jätnud pitseri Prantsusmaa Lääne-Balkani (ja Venemaa) poliitikale? Macroni hiljutist seisukohta toetas ka mõni teine ELi liige, kuid neil polnud enam tarvis oma hoiakut esile tuua. Eriti Põhja-Makedoonia tundis ennast reedetuna, sest see riik nägi aastaid vaeva oma nimeprobleemi lahendamiseks ning lõpuks alistus Kreekale helge tuleviku raja nimel, mis nüüd on järsku haihtunud. Euroopa-meelne peaminister Zoran Zaev pani oma pea poliitiliselt pakule ja tema tulevik on küsimärgi all.