Eestlasest ei saa vabatahtlikku pensionikogujat

Riigikogu juures tegutseva Arenguseire Keskuse egiidi all valminud uuringud näitavad, et inimesed ei mõtle vanaduspõlve kindlustamisele nii palju, kui peaks.

«Vanaduspõlvest rääkides ei saa mööda küsimusest, kes selle eest vastutama peaks. Kas inimene ise või hoopis riik? Seda, et vanaduspõlve kindlustamine peaks olema inimese enda asi, on pikka aega toetanud majandusteaduslik eeldus, et inimene on ratsionaalne,» tõdesid konverentsil Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) analüütikud Elsa Trumm ja Maie Kiisel.