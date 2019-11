Egge Kulbok-Lattik: huviharidus vajab tervikvaadet

Tellijale

Eesti ajalooliselt tugev kultuurihariduse traditsioon on praegu ohus. Üks ohu allikaid on valdkonna killustatus, mis aina süveneb riikliku tervikvaate ja vastava poliitika puudumise tõttu. Killustatust süvendab terminoloogiline segadus: huvihariduses töötavad tantsu-, näitemängu-, muusika- või muude loominguliste oskuste õpetajad pole seaduse silmis mitte pedagoogid, vaid noorsootöötajad, kelle kvalifikatsiooninõuded ja tasud on hulga madalamad. Nii on raske näha, kuidas haridusstrateegia ideed iga inimese võimete väljaarendamisest individuaalsete õpiteedega saaks realiseeruda.

Taasiseseisvunud Eestis on huviharidusega seonduvad teemad antud kohalike omavalitsuste hallata (vt seadust), mis on loonud erinevate kildudega mosaiigi: on omavalitsusi, kus huviharidus on väga hästi korraldatud. Riigi tegevused huvihariduses on pihustunud mitme ministeeriumi vahel: riiklik huvihariduse lisarahastamise mudel töötati välja kultuuriministeeriumis, rakendab seda aga haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) noorsootöö valdkonna rakendusasutus Eesti Noorsootöö Keskus.

Isetegevuse võlu