See on väga hea, et Nukufilm ja Joonisfilm oma tänavu ilmuvad filmid kokku kogusid ning neid kassetina esitlevad. Tunniajase programmina on neil lihtsam kinokavas kohta leida. Peale ülehomse linastuse Sõpruses tulevad nad pärast PÖFFi detsembri alguses näitamisele ka Tartu Elektriteatris.