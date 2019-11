Erkki Koort: parim päev banaanikala püügiks

Tellijale

Europoli juhi töölepingus ei kajastu punkt, et ametiaja jooksul peab peadirektor omandama ka eesti keele. Ilma selletagi on väga palju tegemist ning lisaks võitlusele terrorismi ja majanduskuritegudega on üha tähtsamaks saanud kübervaldkond. See on ala, milles me ennast tugevaks peame, ning kahtlemata ka oleme, kuid tihtipeale ei suuda me oma eelist realiseerida. Seda kahel põhjusel: 1. oleme tagasihoidlikud (või varjame oma osalust); 2. asjad, millega teised maadlevad, jäid meil umbes aastasse 2003, ning «läinud lumi» ei väärigi, et sellega tegeleda. Ometi tasub ka aastate taha ulatuvate asjadega süsteemsemalt tegeleda, sest Euroopa vajab mitmetes kohtades ühtset lähenemist. Miks ei võiks seda lähenemist juhtida Eesti?