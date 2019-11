Eesti eksport langeb neljandat kuud

Tellijale

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur (KE) ütles, et kuude arvestuses on küllalt suuri ekspordimahu kõikumisi tulnud ette ka parematel aegadel. Siiski on tema vaates majanduse kasvuaeg selleks korraks möödas. «Maailma majanduse riskidest on räägitud juba üsna kaua ja on meie õnn, et nende riskide mõju alles septembris meie statistikasse jõudis.»