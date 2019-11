Hirve ja Gammeri firmad pääsesid kavala nipiga süüdistusest

Tellijale

Pretsedent loodi 2014. aastal, kui riigikohus mõistis õigeks ehitusfirma Facio. Ehitusfirma ja selle töötajad said möödunud kümnendi lõpus süüdistuse, et on tekitanud riigile pea miljoni euro suuruse käibemaksukahju. Keset menetlust otsustas üks ettevõtte omanik Toomas Tromp, et uurimise alla jäänud AS Facio tuleb kaheks lüüa: sündisid AS Räga ja OÜ Facio Ehitus. Esimene pidi võtma enda peale maksuvaidluse ja teine jätkas ehitamist.