Tellijale

Tulku Gar Trul Chime Dorjet võib kutsuda nii joogiks, laamaks, mungaks kui ka õpetlaseks. Terve tema elu on keerelnud vaimsuse ümber. Juba viieaastaselt eraldati poiss vanematest ning ta asus elama kloostrisse. Nüüdseks on Chime Dorje laama ehk õpetaja, kes reisib mööda maailma erinevaid budistlike keskusi. See on tema sõnul parim kogemus vaimsel teel.