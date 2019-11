Kas Martin Reim toob rohelise paleepöörde?

Et just Martin Reim on see mees, kelle Tallinna FCI Levadia jalgpalliklubi usaldas juba viie aasta pikkuseks veninud tiitlipõuda lõpetama, ei tulnud ülemäära suure üllatusena. Aga tähenduslik oli koht, kus üheksakordne tšempion uut peatreenerit tutvustas.