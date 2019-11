Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni intervjuu ajakirjale The Economist on juba laineid löönud nii meil kui ka mujal. Eeskätt – õigusega – on räägitud Macroni väitest, et NATO olla ajusurmas. Sellele on vastu vaielnud nii NATO peasekretär Jens Stoltenberg kui ka hulgaliselt Euroopa poliitikuid, kaasa arvatud Eesti omad.