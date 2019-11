KOMMENTAAR. Balti riikidele on jäänud vaid võimatud valikud

Tellijale

Kõige haavatavamas olukorras on kolm Balti riiki. Meie julgeolekupoliitika seisab keerulise ülesande ees: kuidas valmistuda USA kohaloleku võimalikuks nõrgenemiseks tulevikus, ilma et me ise oma tegevusega suurendaks selle arengu tõenäosust.