Aimar Altosaar: haritud mehed elavad kauem ja neil on rohkem lapsi

Meeste roll ühiskonnas ja perekonnas on viimaste aastakümnete jooksul palju muutunud ning kuulda on olnud arvamusi, et sugudevaheline rollijaotus ongi muutmist vajav igand. Meeste elukvaliteet, tervis ja kokkuvõttes ka eluiga jääb naiste omale alla ning see sunnib otsima vastuseid küsimustele, miks see nii on ning mida teha, et olukorda muuta. Selle taustal on murekohaks kujunenud ka rahva liiga madal sündimus. Tõenäoliselt on need probleemid – nii meeste varajane tervise halvenemine ja suremus kui ka perekondade ebastabiilsus ja sündimusnäitajad – omavahel seotud, mistõttu alustaski Pere Sihtkapital just meeste probleemide käsitlemisest.