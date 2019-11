Isade vestlusring: mees kui osa perekonnakriisist

Tellijale

Arvamust avaldasid SA Pere Sihtkapital nõukogu liige demograaf Allan Puur, Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esimees Varro Vooglaid, tervendaja Andres Saks ja riigikogu liige Madis Milling.

Seminari pealkirjaks olevale küsimusele, mis seisus on eesti mees ja tema sugu, vastas Puur, et seisul pole viga, sest 25 aastaga on meeste keskmine eluiga kasvanud üle tosina aasta ning on nüüd juba ligi 74 aastat. Toetudes uuringutele, väitis ta, et pererollide jagunemine Eestis on jõudnud lähemale Skandinaavia riikide omale.

Varro Vooglaiu arvates ei ole aga mehelikkusega lood head ei siin ega mujal lääneriikides, kuna see on sattunud ideoloogilise surve alla ning mehelikkust ühiskonnas enam ei väärtustata. Ka Andres Saks leidis, et meest ei taheta enam aktsepteerida, kuna naised on muutunud võimukaks ja suruvad mehi alla. Tegelikult peaks pereelus mees olema pea ja naine kael, leidis ta. Milling tõi välja, et mehelt oodatakse, et ta on rauast ja hoolitseks pere eest, aga teiselt poolt hõigatakse halvustavaid väljendeid, nagu seksistlik meesšovinist ja toksiline maskuliinsus.