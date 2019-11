Puitmajaäri sünge sügis: lühikese ajaga kukkus käpuli kuus firmat

Kuna Rootsi kroon on euro suhtes langenud üle 10 protsendi, on Rootsi ettevõtete ja inimeste ostujõud on väiksem ja nad saavad vähem välismaalt kaupu ja teenuseid osta. FOTO: Margus Ansu

Viimase paari kuu jooksul on tervelt kuus Eesti puitmajatootjat kas pankrotti, saneerimisele või tootmise sulgemise teed läinud. Asjaosalised ennustavad, et hingusele minejaid on veelgi. Mis on juhtunud valdkonnas, mida veel mõne aasta eest peeti kullaauguks ja nimetati Eesti eksportiva tööstuse pailapseks?