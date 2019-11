Taavi Tamkivi: Pere Sihtkapital rõhub meeste rollile

Tellijale

Sihtkapitali eesmärk on, et eesti rahvusriik püsima jääks. See tuleb ka põhiseadusest. Eesti riigis ei ole kunagi sellesuunalise tegevuse toetamine liiast. Konkreetsemalt oleme võtnud eesmärgi olla tugeva partner valitsusele, ministeeriumidele ja riigikogule esiteks sellega, et hakkame tellima uuringuid, et teada saada, mis mõjutab Eesti rahvastiku seisu positiivselt, teiseks hakkame korraldama avalikke konkursse ja andma välja projektitoetusi ideede ja parimate lahenduste leidmiseks. Ega me kõike, millel on meie rahva kestvusele mõju, ise ei suuda teha ega välja mõelda. Seega tahame leida organisatsioone, kes omakorda aitavad meie eesmärkidele kaasa, ning saame neid võimaluse korral rahaliselt toetada.