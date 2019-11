Kirke Kangro: mis kasu on kaasaegsest kunstiharidusest

Meil tuleb üha uuesti küsida ja vastuseid leida sellele, miks on kunsti vaja. See vist ongi hea, see vist ongi kunsti suur saavutus, et tal on mingil kombel õnnestunud pidevalt lõplike vastuste eest ära libiseda, edasi libiseda, kirjutab kunstnik ja EKA vabade kunstide dekaan Kirke Kangro.