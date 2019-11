Tõusev majandus toob Eesti ehitusmehed lahe tagant tagasi

Tellijale

Eesti ehitussektori tõusvad palgad meelitavad Soomest tagasi need, kes läksid omal ajal sinna just kõrgemate palkade pärast. Kuna majade ehitamiseks võetud laenud saavad paljudel tasutud, tullakse madalama palgaga tööle, kuid perede juurde.

Soomes töötavate Taavi Mägi ja Gullar Havi sõnul hakkab üha rohkem eestlasi naasma. «Mida aeg edasi, siis seda rohkem neid tagasi minema hakkab,» ütles Havi. Põhjused on erinevad. «Kel laenud või midagi muud, siis kui need saavad makstud, minnakse tagasi,» lausus Mägi.

«Meie kogemus on see, et eestlasest puusepp saab Soomes keskmiselt 14–15 eurot tunnis, kuid Tallinnas 10–11 eurot,» sõnas Soome ehitajate ametiühingu aseesimees Kimmo Palonen. «Hakkab olema nii, et miks peaks tulema kallisse Soome, eriti kui pere on Eestis.»