Keskerakond ja Isamaa on andnud signaali, et maaeluminister Mart Järvik peab valitsusest lahkuma. Küsimus on, kuidas teha seda nii, et valitsus koos püsiks. Lahendusi on mitmeid. Jüri Ratas eelistas eile aja maha võtta.

Eilse päeva jõulisim avaldus tuli Isamaalt, kui erakonna riigikogu fraktsiooni juht Priit Sibul soovitas pikka aega ka Isamaa ja Res Publica ridadesse kuulunud Järvikul võtta poliitiline vastutus. Seni on Isamaa hoidnud pigem ootame-ja-vaatame-positsiooni. «Ma arvan, et see on poliitilise kultuuri küsimus. See on tõenäoliselt erakonniti erinev ja ma tean, kuidas meie Isamaa käituks,» sõnas ta rahvusringhäälingu uudistesaates.