Praegune ilm on taliviljale soodne

Järvamaal Järva-Jaani kandis tegutseva Mäetaguse Agro juht Teet Kallakmaa sõnas, et nemad said tänavu talivilja külvatud selleks kõige soodsamal ajal. Alustasid augustis talirapsiga, mida on maas lausa viis sorti, ning lõpetasid septembri keskpaiku talinisuga.

Kallakmaa teab, et Eestis külvati veel mitu nädalat pärast neidki, mil esimesed öökülmad juba platsis. Nii ootab ta huviga jutte vilja talvitumisest nendel põldudel. Ta teab, et ühe-kahe lehega võrsumistel on talvitumine keerulisem, kuid hea talve korral mitte võimatu.

Kallakmaa külvab igal aastal talivilja rohkem, tänavu on tal talivilja all juba üle poole kombaini all olevast pinnast. „Tean, et parimatel juba kõik, sest talivilja on majanduslikult tasuvam kasvatada. Hektarisaak on samade kulutuste ja tööde juures lausa 1,5 tonni rohkem,” lausus ta. Näitena lisas, et talirapsi saak viis tonni hektarilt, suvirapsi veidi üle kolme tonni, talinisu saak ligi kaheksa tonni hektarilt, suvinisult sellist ei saa.