Nädala mõte: kartulite asemel päikesejaam?

Tihtipeale öeldakse, et eestlane võib küll sõnades rääkida loodushoiust, aga kui jutt läheb oma rahakoti peale, siis vaadatakse ikka, kust odavamalt saab. Elu näitab, et iga kord see nii siiski pole. Nimelt ütleb tänases Maa Elu loos Tammejuure mahetalu peretütar, et kui nad tulid välja teatega, et kasutavad oma mahetoodete valmistamisel päikeseenergiat, kasvas klientide arv hüppeliselt ja paljud küsivad praegu neilt jõuludeks midagi head oma pere, klientide või töötajate kingikotti. Just seda silmas pidades, et kingitus oleks valmistatud loodust säästes.