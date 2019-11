Põllumajandusettevõtjad ei saa ilma võõrtöölisteta enam hakkama

Tellijale

Tänavu on Eestisse lühiajaliselt tööle tulnud üle 21 000 inimese. Üldse kokku on välismaalt meil tänavu tööl käinud 28 000 inimest. Kõige enam tullakse tööle Ukrainast.

Põlvamaa Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla ütles, et tema juures on praegu kolme ettevõtte peale tööl kuus noort inimest Ukrainast. „Ma ei näe praegu alternatiivi võõrtööjõule,” sõnas Kruusla. „Meil on jäänud üks põlvkond sündimata ja sellest annavad märku tühjad külad. Ega pole ka maale tagasitulijaid, sest põhjus on proosaline – kuskil ei ole elada. Näiteks meie külas pole viimase 30 aasta jooksul ehitatud ühtegi maja. Aga noor inimene, kes tahakski maal elada, ei tule oma perega elama ema või vanaema juurde.”