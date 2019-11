Tüli võib Leesi küla poeta jätta

Tellijale

„Nii kaua kui lapsepõlvest meenub, on siin pood alati olemas olnud. Kui see kümmekond aastat tagasi kinni pandi, oli väga imelik tunne. Jäätist ei saanud enam kusagilt osta. Kui seda kuumal suvepäeval tuua, siis see sulab ju üles ja üldse oli siin keeruline toidukraami varuda,” rääkis Ojangu läinud suvel Maa Elule.

Lähimad poed asuvad 16 kilomeetri kaugusel Loksal või Kolgal. Tallinna-Narva maantee ääres asuvasse Kuusalusse on juba 23, Tallinnasse 62 kilomeetrit.

Leesi külas elab püsivalt ligikaudu poolsada inimest. Kaupluse teeninduspiirkonnas, milleks on Ojangu hinnangul üheksa ümberkaudset küla, on püsielanikke paarisaja kandis. Ent suvel elanike arv kümnekordistub. Lisaks on palju läbisõitjaid. Nii tekkiski Ojangul mõte teha pood, mis on lahti ainult suviti. Kui ta 2013. aastal idee ellu viis, oli umbusku rohkesti. „Neid ütlejaid oli palju, et mis sa jamad, lähed kohe pankrotti,” rääkis ta. Siiski teatas ta tänavu sügisel, et kauplus sulgeb uksed, seekord lõplikult.

Isiklik tüli