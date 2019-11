Rajakaamerad annavad teada loomade jooksuajast ja järglaste sünnist

Kui palju meie metsades on kaameraid, ei tea keegi täpselt öelda. „Kasutusvaldkondi on mitu. Kes kasutab neid loomade jälgimiseks, kes loenduseks, kes jahipidamise hõlbustamiseks, kes hoopis valvamise eesmärgil. Sama kaamerat nimetab üks raja-, teine jahi-, kolmas metsakaameraks ja neljas ehk veel kuidagi teisiti. Minu jaoks on tegu ikkagi rajakaameratega,” kinnitas Viljandimaa Jahimeeste Liidu juhatuse ja Lembitu Jahiseltsi esimees Priit Vahtramäe.