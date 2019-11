Rõuge metsad pakuvad Kariibi merele vaheldust

Suurel kaubalaeval töötaval Margusel on vastutusrikas töö viia kaup ühest sadamast teise. Iga viga, mis kahjustab laeva või kaupa, võib tähendada kopsakat trahvi või isegi reaalset vanglakaristust. Lisaks tuleb hoolikalt pidada kinni tähtaegadest. Tänavu sügisel sattus ta samasse piirkonda, kus möllas orkaan Dorian. „Uurisime pidevalt, mis toimub, aga keegi ei suutnud ennustada orkaani täpset liikumist,” rääkis Margus. Ta jälgis ilmateadet ning hoidis laeva sadamas niikaua kui vaja ning viis laeva ohutult järgmisesse sihtkohta.

Kui ta on kodus, käib ta võimaluse korral Rõuge metsades jahil. Ta on Võrust pärit ning sealses jahiseltsis tegutsevad mitmed tema lapsepõlvesõbrad. See saigi Rõuge jahimeestega liitumise põhjuseks.

Margusel on jahimehetunnistus 2010. aastast, mil ta läbis Tartus kursused. Jahimeheks hakkas ta seetõttu, et talle meeldib looduses aega veeta. „Aga kui oled juba looduses, siis võtad püssi ka kaasa, nii on põnevam. See on selline poiste värk, omaette kirg,” sõnas Margus. Iga kahe aasta tagant peab ta tegema suur­uluki laskeeksami, mis annab vastava laskekatse tunnistuse. „See on ju õige, sest kui sa loomale pihta ei saa, pole sul püssiga metsa asja,” lisas ta.

Kitsesid on palju

Võtsime nõuks minna koos jahile sügisesel pühapäeva hommikul. Väljasõit sügispimedast Tartust algas kell veerand seitse hommikul. Eesmärk oli jõuda Rõuge lähistel Sännas asuvasse jahimajakesse kella poole kaheksaks. Lisaks pimedusele segas nähtavust kord tihenev, kord hõrenev vihm. Õhutemperatuur püsis pluss viie kraadi kandis. Ilm polnud jahipidamiseks kõige mõnusam.

Maantee ääres oli näha kitsesid, ent kuigi nende populatsioon on suur ja jahilubasid on jagatud palju, siis võõral territooriumil jahtida ei või. Sõitsime neist rahulikult mööda.

Jõudsime Sänna jahimajja kokkulepitud ajal. Väljas hakkas valgenema. Vihm oli nõrgemaks jäänud. Osa mehi võttis turgutuseks kohvi, osa liikus õuel ringi. Autosid keeras hoovi järjest juurde. Halb ilm ei paistnud kedagi segavat, aga see on loomulik, sest jahimehe varustusse kuuluvad riided, millest vesi ja külm naljalt läbi ei tungi.

Mehed kogunesid jahimeeste endi poolt soetatud ja korrastatud jahimaja suurde saali. Kõik pidid ennast registreerima, lehele sai kirja 30 jahiretkele suundujat.

Sõna võttis jahiseltsi ülem Janek Mustmaa. Ta rääkis, et lubatud on lasta põdrapulli ja vasikat. Maksimaalselt kaks põtra. Lisaks on lubatud Võrumaal lasta kaks hunti ja metssigu. Aga mitte emist. Jahimeeste sõnul tunneb emise kiiresti ära, sest emis tuleb esimesena, põrsad tema järel. Lisaks oli luba lasta punahirve lehma ja pulli.