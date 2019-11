Mida teha auklike ubadega?

Sel aastal on paljud aiapidajad märganud, et põldoa kaunast tulevad välja auklikuks puretud oad. Tegu on viimasel kahel aastal meil jõudsalt levima hakanud oa-teramardika tööga. Kas selliseid ube võib süüa ja kevadel seemnena maha panna?

Põhimõtteliselt võiks oa-teramardika kahjustatud aukudega ubasid isegi süüa, kui ei teki tõrge, et enne on seda ussike söönud, aga loomadele sööda sisse jahvatamiseks sobivad need igal juhul.

Ussikesed ehk tõugud, kes suvisel ajal pehmet uba sõid, nukkusid oa sees, nendest said täiskasvanud mardikad ja enne ubade koristust sõid nad oa kesta sisse augu, väljusid ja pugesid siis mulla sisse järgmist kevadet ootama.

Aga on ka „laisemaid” või „kavalamaid” mardikaid, kes jäävad isegi täiskasvanuna oa sisse. Sellest annab märku kummuv hallikas täpp (mardikas paistab oa pinnal), et siis koos külvatava seemnega põllule minna ja kohe toimetama hakata. Kui selliseid ube keeta, saame oasupi koos mardikatega, mis kindlasti ei ole meeldiv.

Mardikad söövad tavaliselt oa idulehti ehk idu nad ei kahjusta ning selline seeme külvatuna kasvab ja annab taime. Taim ei pruugi kasvu algul olla sama tugev kui söömata seemnest kasvanu, sest osa toitaineid on ju kadunud. Samuti võivad august siseneda seemnesse haigustekitajad ja idu kahjustada.

Mardika levikut silmas pidades on ohtlikud just need mardikad, kes oa sees talvituvad, nii viime ise seemnega mardikaid ühelt põllult teisele. Väikestes koduaedades soovitan iga mahapandava seemne põhjalikult üle kontrollida, mardikaga seemned välja võtta ja põletada. Suurtel seemnepartiidel kasutada gaasitamist.

Viimasel kahel aastal on oa-teramardika levik olnud Eestis plahvatuslik, üks põhjus on mardika elutsükliks soodsad ilmastikuolud, teiseks oa populaarsus meie põldudel ja lõuna poolt sisse toodud seeme.