Kirve suurim vaenlane on niiskus

Kui kirvel on puidust vars

Hoolduse tuum on teritamine

Isegi parim teras muutub aja jooksul nüriks. Kõige lihtsam viis teada saada, kas kirves on terav, on proovida seda paberiga. Kui kirves suudab probleemideta läbi paberi lõigata, on see hästi teritatud.

Kuigi hea hooldamisega saab palju ära teha, et tööriista kasutamisel ei tuleks ette ootamatusi, on suurim vastutus siiski kasutajal. Kirvega töötamisel ei tasu unustada õiget kehaasendit ega töökindaid. Sama oluline on meeles pidada, et kuigi kirves on üks vastupidavamaid tööriistu, ei tähenda see, et kõik töövõtted on lubatud. Valed töövõtted teevad kahju nii tööriistale kui ka sellega töötajale.