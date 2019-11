Eesti põllumeeste seas on levimas päikesejaamade ehitamise buum

Peaaegu ainus töö, mida päikesejaam omanikult eeldab, on niitmine. Selleks on osa omanikke jaama aia sisse lambad toonud. Pildil tõi oma Viljandimaal asuva päikesepargi alale lambad Mark Orav. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Põlvamaal asuva Kellamäe talu päikesejaam hakkas elektrit tootma maikuus. Talu peremees Jaak Kõiv näeb, et põllumehed tunnevad päikeseenergia vastu elavat huvi – viimastel kuudel on tema juures asja uurimas käinud ümbruskonna ettevõtjaid ja kaugemalt tulijaid, isegi Pärnumaalt on kohale sõidetud.