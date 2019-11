Minister Kiik paneks apteekrile ülesandeid juurde

Tellijale

Apteegireformi ootuses ütles sotsiaalminister Tanel Kiik, et tulevikus võiks apteekrid hakata määrama ravimeid ja saada ligi rohkematele terviseandmetele, et nende teadmisi ja potentsiaali paremini ära kasutada.

Meie Eesti tervishoiuteemadel kirjutava toimetajana ei saa ma mööda vaadata valdkonna hetke tuliseimast teemast ehk apteegireformist. Varem olen ise aastaid töötanud nii mitme ravimite hulgimüüja kui teiste osapoolte juures: 1990ndatel hulgifirmades ProMed ja Magnum Medical ning apteegiketi Terve Pere Apteek OÜ juhatuse liikmena kuni 2015. aastani. Pärast seda pole mul nende ettevõtjatega enam seost ja ma ei esinda nende huve. Praegu olen patsientide liidu esindajana haigekassa ravimikomisjonis ja esindan hoopis patsientide huve. Samuti ilmuvad need teemaküljed ravimiärimees Margus Linnamäele kuuluvas ajalehes ja selguse huvides on oluline need seosed ära märkida.