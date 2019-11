Kadri Tammepuu: milline on apteegireformi hind

Tellijale

Kujutleme, et 1. aprillil kaoksid Selver, Coop, Rimi ja Maxima. Asemele tuleks sadu erinevaid väikepoode, aga kõigi uksed ei avaneks kohe. Vahepeal tuleb leiva ja piima järele minna naaberpoodi, võimalik, et isegi naaberasulasse.

Apteegireformiga tõotab minna samamoodi. Osa apteeke läheb kinni, aga pole kindel, et magusamates kohtades apteeke vähemaks jääks. Tegelikult puudub arusaam, kuhu uus apteek tuleb ja millal, ning mil määral see end ära suudab majandada. Selge on, et ka proviisor tahab teenida, kui ta oma raha päriselt mängu paneb. Paljud apteegid hakkavad olema lühemalt lahti, öövalveapteegid Tallinnas ja Tartus võivad kaduda, sest vaid valuvaigistite müügiga öist töötamist kinni ei maksa.