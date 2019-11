Ivan Makarov: siili ehmatamine pehme kehaosaga

Tellijale

Oma võitluses koha eest koalitsioonis ja ka häälte eest tulevastel kohalikel valimistel üritavad opositsioonierakonnad kõnetada vene(keelset) valijat. Samas kooris kõlab ka Yana Toomi hääl, kes ründab nii Eesti vabariigi seadusi kui ka EKREt, mis on koomiline, sest mida rohkem ta sajatab «neid russofoobe», seda enam kinnitab omaenda «karjeristist äraandja» mainet.

Toom ahhetab, kui kole russofoob on Urmas Reitelmann ja kui ebaaus on Toomi enda parteikaaslane Maria Jufereva-Kuratovski, tuletades sellega inimestele meelde, et ta ju ise toetas EKRE edutamist, saades vastu esikoha Keskerakonna eurovalimiste nimekirjas. Mihhail Kõlvart käitub soliidsemalt: ta sai Tallinna linnapeaks ja ei tõsta EKRE teemal hetkel nii kõrvulukustavat kisa.